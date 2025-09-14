Son dakika: İzmir ve Muğla susuzlukla yüz yüze: Barajlar neredeyse kurudu!

İklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda yaşanan yağış azlığı ve kuraklık, su kaynaklarını da etkiledi. Türkiye'de yağışların azalmasıyla birlikte birçok bölgede kuraklık alarmı veriliyor. Büyükşehirlerde baraj doluluk oranları kritik seviyelerin altına indi.Nehirlerin taşıdığı su miktarında azalmalar görülürken, göllerdeki su seviyesinde de düşüş yaşandı. Uzmanlar, suyun tasarruflu kullanılması için çağrıda bulunurken, yerel yönetimler de buna yönelik önlemler almaya başladı.

Megakent İstanbul'a su sağlayan barajların geçen yıl 1 Eylül'de 45,79 olan doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde 39,98 olarak ölçüldü. Başkent Ankara'da ise geçen yıl 31 Ağustos'ta barajlardaki su miktarı 606 milyon 945 bin metreküp iken bu yıl aynı dönemde 291 milyon 323 bin metreküpe geriledi. Geçen yıl yüzde 38,28 olan doluluk oranı, bu yıl 18,38'e düştü.

İZMİR'DEKİ BARAJLARDA DA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

İzmir'de de kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesi, her geçen gün düşüyor. İzmir'de içme suyunun büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 5,67'ye düştü. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0,64, Ürkmez Barajı'nın yüzde 6,28, Balçova Barajı'nın yüzde 16,14, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 53,2 olarak ölçüldü. Gördes Barajı'nda bu yıl hiç su kalmadı.