Son dakika: İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçesinde 129 saatlik su kesintisi yaşanacak

İzmir'de su kesintisi yaşayan vatandaşlar için İZSU'dan açıklama geldi. Planlı su kesintileri kapsamında İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. İzmir'in Aliağa ilçesinde ise bazı mahallelerde 129 saat su kesintisi olacak. İşte 14 Eylül Pazar İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA KALABAK
13.09.2025 saat 13:45 ile 18.09.2025 saat 23:00 arasında yaklaşık 129 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI DOĞANÇAY
14.09.2025 saat 06:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK, YENİCE, ZEYTİNALANI
14.09.2025 saat 10:22 ile 13:21 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK AKDENİZ, KONAK
14.09.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR GAZİ, ÖZGÜR
14.09.2025 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ATA, GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET
14.09.2025 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ÇAMLIK
14.09.2025 saat 10:09 ile 12:09 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.