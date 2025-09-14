Son dakika: İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçesinde 129 saatlik su kesintisi yaşanacak

İzmir'de su kesintisi yaşayan vatandaşlar için İZSU'dan açıklama geldi. Planlı su kesintileri kapsamında İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. İzmir'in Aliağa ilçesinde ise bazı mahallelerde 129 saat su kesintisi olacak. İşte 14 Eylül Pazar İzmir su kesintisi detayları...