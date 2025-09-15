Takı töreninde jant sürprizi!

İZMİR'DE bir düğün merasiminde gelin ve damada takı olarak araba jantı takıldı. İzmir'de yaşayan Seyde ve Ferhat Altundağ çifti, Çeşme'deki bir düğün salonunda dünyaevine girdi. Düğünde takı merasimine geçildiğinde davetliler gelin ve damada takılarını takmaya başladı.

FARKLI BİR HEDİYE

GENÇ çiftin düğününe katılan Sait Ece ise bir araba jantı ile düğün salonuna girdi. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında gelin ve damadın yanına gelen Ece, takı töreni merasiminde gelin ve damada araba jantı hediye etti. Evlenen çift, sürpriz takıyı tebessümle karşıladı.