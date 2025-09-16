Çöpleri ekipler değil vatandaş topladı

İzmir, Körfez'deki kirlilik ve balık ölümleri, susuzluk gibi çevre felaketlerinin ardından şimdi de çöp kriziyle boğuşuyor. Kentin önemli merkez ilçelerinde biriken çöp yığınları çevre kirliliği yaratırken halk sağlığını da ciddi boyutta tehdit ediyor. Karşıyaka'da bertaraf tesisi azlığını sebep göstererek çöpleri kısmen toplayan belediyenin görevini ise vatandaşlar üstlenmek zorunda kalıyor. Belediye ekipleri bazı günler sadece konteynerlerdeki bazı günler ise sadece sokakta biriken çöpleri topluyor. Vatandaşlar ise kötü kokuların ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla biriken attıkları kendi imkanlarıyla toplamak zorunda kalıyor.

EYLEM DEVAM EDİYOR

Buca'da ise maaşlarını alamayan belediye işçileri eylemin 7. gününde "Bize ekmek yoksa Buca halkına da huzur yok" diyerek kendi mağduriyetleri giderilmediği sürece eylemi bırakmayacaklarını dile getirdi. Belediye hizmetlerinin durmasıyla çöplüğe dönen Buca'nın esnafı ise ilçede oluşan kötü koku ve sinek istilasına dikkat çekti. Havadan görüntülenen Forbess Caddesi'nde çöp dağlarının oluştuğu, toplanmayan çöplerin yollara yayıldığı, caddenin çöp poşetleri ve atıklarla dolduğu görüldü. Forbes Dernek Başkanı Kadir Kaya, yaşanan durumu sert sözlerle dile getirerek; "Yaklaşık 1 milyonluk gayri resmi nüfusu olan bu ilçede NATO var, Hipodrom var, merkez komutanlığı var. Bu kadar yoğunluğu barındıran bir ilçede bin 700 işçinin maaşını ödeyememek, ne bir parti gücüyle ne başka bir şeyle açıklanabilir. Bu tamamen belediyenin beceriksizliğidir" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka'da mahalle halkının ellerine poşet geçirerek çöpleri ortadan kaldırmaya çalıştığı görüntüler 'iş başa düştü' dedirtti.

EMPATİ ÇAĞRISI YAPTI

Vatandaşlara da seslenen Kaya, empati çağrısı yaparak, "Bu insanlar sadece 44 bin lira maaş için çabalıyor ve bu maaşı 3 aydır alamıyorlar. Sadece empati yapın. 3 ay boyunca maaş almadığınızı ve bu şartlarda yaşamaya çalıştığınızı düşünün. Esnaf da halk da perişan. Halk sadece bir eylem yapmalı. Bu poşetleri alıp belediyeye bırakırlarsa emin olun çözüm olur. Belediye Başkanı'nı bu kokuyu içine çekmeye davet ediyorum. Belki koku alma sorunu vardır. En azından bir tedavi ettirelim" dedi.

YANGIN RİSKİ

İZMİR'DE toplanmayan çöplerin ateşe verilmesi çevre kirliliği açısından başka bir sorunu gündeme getirdi. Günlük yaklaşık 5 bin tonluk çöpün döküldüğü kentte çöp toplama, depolama, nakil ve bertaraf süreçlerindeki aksaklıklar ana sorun olarak gözüküyor. Bu sorun Buca Seyhan Mahallesi'nde yaklaşık 500 metre uzunluğundaki Hatboyu Caddesi'nde sık sık yaşanıyor. Yine aynı mahallede futbol sahası büyüklüğündeki bir alana dökülen evsel atık, plastik, tekstil ve moloz yığınlarında yangın meydana geliyor. Mahalle sakini Begüm Ece Elçekin, doğup büyüdüğü mahallesinin çöplüğe dönüştüğünü söyledi. Çöplerin her gün yakıldığını belirten Elçekin, şunları kaydetti: "Artık çöp dağları, itfaiyenin bile baş edemeyeceği büyüklükte yangına neden oluyor. Çöp kokusu, duman ve sineklerden evimizde yaşamıyoruz."

'HAYAT YAŞANAMAZ OLDU'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yazılı açıklamasında, işçi eylemleri ve katı atık bertaraf tesisi eksikliği nedeniyle şehirde toplanmayan "çöp dağları"na tepki gösterdi. AK Parti belediyeciliği döneminde kente kazandırılan katı atık depolama tesislerini hatırlatan Saygılı, şunları kaydetti: "CHP Belediyeciliği İzmir'i çöplüğe çevirdi. Bugün İzmir'de faal olan Bergama ve Ödemiş'teki iki katı atık depolama tesisi, AK Parti'li belediye başkanlarımızın vizyonuyla kente kazandırıldı. Eğer o dönem bu yatırımlar yapılmamış olsaydı, bugün İzmir'in çöp sorunu çok daha büyük bir felakete dönüşmüş olacaktı. Ancak çeyrek asırdır İzmir'i yöneten CHP'nin beceriksizliği ve vizyonsuzluğu, hemşehrilerimizin hayatını çekilmez hale getirdi."