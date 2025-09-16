İzmir elektrik kesintisi 16 Eylül Salı

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı
Sadıkpaşa
Karahalilli
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Göçbeyli
Ayaskent
Paşaköy
Doğancı
Aziziye
Zağnoz
Kadıköy
09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Karaçam
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Kırklar
09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çağlan
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Mareşal Fevzi Çakmak
10:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Atıfbey
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Donanmacı
09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
İğdeli
Sarıkaya
Kibar
Akpınar
Altınoluk
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Güneşli
Zafertepe
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Yıldırım
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kerpiçlik
Kızılca
11:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Kızılcahavlu
Kahrat
Gökçen
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Ertuğrul