  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 16 Eylül Salı

İzmir elektrik kesintisi 16 Eylül Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin süreleri ve hangi ilçelerde olacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 16 Eylül Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir elektrik kesintisi 16 Eylül Salı

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi 16 Eylül Salı

09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı
Sadıkpaşa
Karahalilli

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Göçbeyli
Ayaskent
Paşaköy
Doğancı
Aziziye
Zağnoz
Kadıköy

İzmir elektrik kesintisi 16 Eylül Salı

09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Karaçam

09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Kırklar

09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çağlan

İzmir elektrik kesintisi 16 Eylül Salı

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Mareşal Fevzi Çakmak

10:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Atıfbey

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Donanmacı

09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
İğdeli
Sarıkaya
Kibar
Akpınar
Altınoluk

09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Güneşli
Zafertepe

09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Yıldırım

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kerpiçlik
Kızılca

11:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Kızılcahavlu
Kahrat
Gökçen

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Ertuğrul

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA