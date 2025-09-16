İzmir Tire Belediyesi’nde Cuma sürgünü! AK Partili Uğurlu'dan sert tepki

Aralarında, Fen İşleri Müdürü, mühendisler ve teknikerlerin de bulunduğu toplam 7 personelin Cuma günü mesai bitiminde atölyede görevlendirilmesinin liyakatsiz bir tasfiye olduğunu belirten AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, "Bu karar, kurumsal hafızayı yok etmekle kalmamış, yıllarını Tire'ye adayan personelin onurunu da ayaklar altına almıştır. Her sokağında emeği olan insanlar, bir Cuma akşamı adeta itibarsızlaştırılarak atölyeye gönderilmiştir.