İzmirli iş insanı narkotik operasyonunda tutuklandı

İZMİRLİ iş insanı İ.G. narkotik operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı. 32 yıllık bir inşaat firmasının yönetim kurulu başkanlığını yapan İ.G., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün İzmir dahil birçok kentte yaptığı dev narkotik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Aracında uyuşturucu ile yakalandığı ileri sürülen mütehaait İ.G. ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken İG yapının sahibi olan İ.G.'nin inşaat yanı sıra cam fabrikası işlettiği de öğrenildi.