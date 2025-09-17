Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 17 Eylül Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
09:00 - 14:00
BALÇOVA / İZMİR
Korutürk
Teleferik
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Sadıkpaşa
Karahalilli
Çiftçigediği
10:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Sağancı
09:00 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy
09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Gürpınar
10:00 - 12:00
DİKİLİ / İZMİR
Mazılı
Kabakum
Salimbey
İsmetpaşa
Cumhuriyet
09:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli
09:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı
10:30 - 14:00
KİRAZ / İZMİR
Karaman
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe
Ulubatlı
Saygı
09:00 - 14:00
NARLIDERE / İZMİR
Ilıca
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tekke
Süleymanlar
Suçıktı
Veliler
13:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir
Pancar