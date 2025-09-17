  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 17 Eylül Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İşte 17 Eylül Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

09:00 - 14:00
BALÇOVA / İZMİR
Korutürk
Teleferik

09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Sadıkpaşa
Karahalilli
Çiftçigediği

10:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Sağancı

09:00 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy

09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Gürpınar

10:00 - 12:00
DİKİLİ / İZMİR
Mazılı
Kabakum
Salimbey
İsmetpaşa
Cumhuriyet

09:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli

09:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı

10:30 - 14:00
KİRAZ / İZMİR
Karaman

09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe
Ulubatlı
Saygı

09:00 - 14:00
NARLIDERE / İZMİR
Ilıca

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tekke
Süleymanlar
Suçıktı
Veliler

13:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir
Pancar

PLANLI KESİNTİ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

