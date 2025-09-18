Buca’da eylem bitti çöpler toplanıyor

BUCA Belediyesi'nde, işçiler ve DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şube üyeleri, 3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle 9 Eylül akşamı başladıkları iş bırakma eylemine son verirken, belediye ekipleri işbaşı yaptı. Ekipler, biriken çöpleri toplarken, konteyner ve çevresinde hijyen çalışması da başlattı. Eylemler nedeniyle ilçede başta çöp toplama olmak üzere pek çok belediye hizmeti aksadı, sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Önceki akşam saatlerinde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve sendika yöneticileri arasında gerçekleştirilen görüşmede uzlaşma sağlandı. Taraflar arasında imzalanan protokole göre, iş bırakan işçilerin maaşlarından kesinti yapılmayacak, şirketlere iade edilen işçiler görevlerine geri gönderilecek. Ayrıca işçilerin geriye dönük tüm alacaklarının 3 ay içinde ödeneceği belirtildi.