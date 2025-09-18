  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İZBAN sefer saatleri ve güzergah hattı! İZBAN'da ilk ve son sefer saat kaçta?

İzmir'de toplu taşımacılığın bel kemiği olan İZBAN sefer saatleri sıklıkla araştırılıyor. İZBAN sefer saatleri güncellendi mi?", "İZBAN son tren kaçta?" gibi soruların cevabı sıklıkla araştırılıyor. İşte İZBAN sefer saatleri...

Özellikle "İZBAN saat kaçta başlıyor?", "İZBAN son tren saati nedir?" gibi sorular İzmir'de toplu taşımayı sıklıkla kullananlar tarafından merak ediliyor. İşte İZBAN güncel seferleri ve sefer saatleri...

İZBAN SEFER SAATLERİ

İZBAN seferlerinin saatleri hafta sonu, hafta içi, resmi ve dini bayram tatilleri olmak üzere farklılık gösteriyor. Ancak seferler genel olarak sabahları 05:20'de başlıyor. Aynı şekilde geceleri de 01:23'de son buluyor. Kişiler İZBAN duraklarını bu saatler arasında kullanabilirler. Hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere 7 gün boyunca hizmet veriyor.

İZBAN KAÇ DAKİKADA BİR KALKIYOR?
İZBAN şehir içi ulaşım sisteminden yararlanmak isteyen kişiler bu sistemden yaklaşık olarak 20 dakikada bir yararlanma imkanı bulunuyor. Ancak kalkış saatleri duraktan durağa farklılık gösterebiliyor. Her durakta aynı anda hizmete başlansa da duraklar arası mesafe bu süreyi etkileyebilmektedir.

İZBAN DURAKLARI VE İSİMLERİ

- Aliağa,
- Biçerova,
- Hatundere,
- Menemen,
- Egekent 2,
- Ulukent,
- Egekent,
- Ata Sanayi,
- Çiğli,
- Mavişehir,
- Şemikler,
- Demirköprü,
- Nergiz,
- Karşıyaka,
- Alaybey,
- Naldöken,
- Turan,
- Bayraklı,
- Salhane,
- Halkapınar,
- Alsancak,
- Hilal,
- Kemer,
- Şirinyer,
- Koşu,
- İnkılap,

- Semt Garajı,
- Esbaş,
- Gaziemir,
- Sarnıç,
- Adnan Menderes Havalimanı,
- Cumaovası,
- Develi,
- Tekeli,
- Pancar,
- Kuşçuburun,
- Torbalı,
- Tepeköy,
- Sağlık,
- Belevi
- Selçuk

istasyonları hizmet vermektedir. Alaybey, Karşıyaka, Nergis ve Şirinyer istasyonları yer altında, diğer istasyonlar yer üstündedir.

