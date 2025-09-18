İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintileri yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintileri yaşanacak ilçeler...
10:30 - 16:30
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Fatih
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Yakapınar
Karaveliler
Cumhuriyet
Dernekli
13:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Bekirler
İsmailli Hacılar
Tavukçukuru
Rahmanlar
Öksüzler
Kocaköy
Kocahaliller
İsmailli
09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Mevlana
10:00 - 14:00
BUCA / İZMİR
Zafer
10:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
12:00 - 13:00
GAZİEMİR / İZMİR
Sevgi
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Peker
10:00 - 18:00
KARABURUN / İZMİR
İnecik
Kösedere
Mordoğan
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı
09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
İğdeli
Kibar
Sarıkaya
Akpınar
Altınoluk
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Saygı
Ulubatlı
10:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
Çile
Ataköy
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tekke
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Somak
Dağdere
Dündarlı
10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Ahmetli
Yeniköy
Özbey
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Bademler