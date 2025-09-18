  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 18 Eylül Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintileri yaşanacak ilçeler...

10:30 - 16:30
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Fatih

09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Yakapınar
Karaveliler
Cumhuriyet
Dernekli

13:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Bekirler
İsmailli Hacılar
Tavukçukuru
Rahmanlar
Öksüzler
Kocaköy
Kocahaliller
İsmailli

09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Mevlana

10:00 - 14:00
BUCA / İZMİR
Zafer

10:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

12:00 - 13:00
GAZİEMİR / İZMİR
Sevgi

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Peker

10:00 - 18:00
KARABURUN / İZMİR
İnecik
Kösedere
Mordoğan

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı

09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
İğdeli
Kibar
Sarıkaya
Akpınar
Altınoluk

09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Saygı
Ulubatlı

10:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
Çile
Ataköy

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tekke

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Somak
Dağdere
Dündarlı

10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Ahmetli
Yeniköy
Özbey

09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Bademler

