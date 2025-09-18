İzmirimKart bakiye nasıl sorgulanır? Bakiye sorgulama ekranı

İZMİRİM KART NEDİR?

İzmir'de toplu ulaşım sistemindeki tüm araçları kullanmak ve belediye hizmetlerinden yararlanabilmek İzmirim Kart ve Bilet35 olarak adlandırılan 2-3-5 ve 10 binişlik "kullan at" tipindeki kart bilet satın alınmalıdır.

İzmirim Kart Mobil Uygulamanıza kaydeceğiniz fiziksel kartlarınıza bakiye yükleyebilir, kart bakiyenizi sorgulayabilir, yükleme geçmişinizi görüntüleyebilir ve tükenmez bakiye talimatı verebilisiniz. Tükenmez bakiye talimatınız ile kartınızda yetersiz bakiye uyarısı ile karşılaşmadan bakiye yükleme derdi yaşamadan ulaşımdan kesintisiz yararlanabilirsiniz.

Mobil uygulamada yer alan ulaşım tarifelerini görüntüleyebilir, yol tarifi alma, hat, hareket saatleri ve durak bilgisi, kart merkezleri ve bayi bilgilerine erişebilirsiniz.

Uygulamadan; tam, öğrenci, 60 ve 65 yaş tiplerinde oluşturabileceğiniz dijital kartınız ile otobüslerde, gittiğin kadar öde tarifeli hatlar dahil, metro, tramvay ve vapur seferlerinden tarifeniz kapsamında yararlanabilirsiniz.