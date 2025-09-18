İzmirimKart bakiye nasıl sorgulanır? Bakiye sorgulama ekranı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmirim Kart bakiye sorgulama işlemi, İzmir'de ESHOT, İZBAN gibi toplu taşıma kullanan herkes tarafından sıklıkla araştırılıyor. İzmirim Kart bakiye sorgulama işlemi için resmi web sitesi veya mobil uygulamasını kullanabilir, bakiye yükleme noktalarından da kolayca bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Peki İzmirim kart bakiye sorgulama ve yükleme nasıl yapılır? İşte detaylar...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi:

İzmirim Kart bakiye sorgulama, İzmir'de toplu taşıma kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. ESHOT ve İZBAN hatlarında rahat ve hızlı ulaşım sağlamak için kart bakiyenizin yeterli olup olmadığını önceden kontrol etmek büyük önem taşıyor. İzmirim Kart bakiye sorgulama işlemi; resmi mobil uygulamalar, internet sitesi ve kart dolum noktaları üzerinden kolayca yapılabiliyor. İşte İzmirimKart bakiye yükleme adımları...

İZMİRİM KART NEDİR?
İzmir'de toplu ulaşım sistemindeki tüm araçları kullanmak ve belediye hizmetlerinden yararlanabilmek İzmirim Kart ve Bilet35 olarak adlandırılan 2-3-5 ve 10 binişlik "kullan at" tipindeki kart bilet satın alınmalıdır.

İzmirim Kart Mobil Uygulamanıza kaydeceğiniz fiziksel kartlarınıza bakiye yükleyebilir, kart bakiyenizi sorgulayabilir, yükleme geçmişinizi görüntüleyebilir ve tükenmez bakiye talimatı verebilisiniz. Tükenmez bakiye talimatınız ile kartınızda yetersiz bakiye uyarısı ile karşılaşmadan bakiye yükleme derdi yaşamadan ulaşımdan kesintisiz yararlanabilirsiniz.

Mobil uygulamada yer alan ulaşım tarifelerini görüntüleyebilir, yol tarifi alma, hat, hareket saatleri ve durak bilgisi, kart merkezleri ve bayi bilgilerine erişebilirsiniz.

Uygulamadan; tam, öğrenci, 60 ve 65 yaş tiplerinde oluşturabileceğiniz dijital kartınız ile otobüslerde, gittiğin kadar öde tarifeli hatlar dahil, metro, tramvay ve vapur seferlerinden tarifeniz kapsamında yararlanabilirsiniz.

HANGİ BANKA KARTLARI İLE BAKİYE YÜKLENEBİLİR?

İnternet üzerinden kartınıza bakiye yüklemek için 3D Secure desteği veren tüm banka kartları, kredi kartları ve sanal kartlar kullanılabilir.Hangi Banka Kartları ile Bakiye Yüklenebilir?

İnternet üzerinden kartınıza bakiye yüklemek için 3D Secure desteği veren tüm banka kartları, kredi kartları ve sanal kartlar kullanılabilir.

BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME İÇİN TIKLAYINIZ

Kartımı Kaybettim, Bulunup Size Teslim Edildi mi?

Kayıp kart kişisel bir kart ise, kartın bulunması halinde bir yıl süresince kurumumuzun Konak Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:36/B Zemin Kat Kapani İş Hanı Konak / İZMİR adresinde korunmaktadır.

Kayıp kartınız için 153 çağrı merkezini arayarak öncelikle kartınızı kullanıma kapatıp, kartınızın bulunup bulunmadığını öğrenebilirsiniz.

ÇEVRİMİÇİ YÜKLEDİĞİM BAKİYE KARTIMA NE ZAMAN YANSIR?

İnternet üzerinden yapılan bakiye yükleme işlemine ait tutarın; validatör cihazlarına ulaşması, GSM bağlantı durumuna göre 1 saati bulabilir.

Karta yüklenen bu tutar; kartın validatörlere ilk okutulmasıyla birlikte otomatik olarak karta yansır. Kartın bakiye olmadan kullanımı halinde, kart validatörlere okutulduğunda önce bekleyen yükleme işlemi, daha sonra tarife doğrultusunda ücret tahsili gerçekleşir.

