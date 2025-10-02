ESHOT'tan İzmir Buca'da güzergah değişikliği duyurusu! Bu duraklar hizmet dışı kalacak

02 Ekim 2025 Perşembe 10:00'dan itibaren geçerli olmak üzere; İzmir Buca İlçesi, İzkent Mahallesi 1208 ve 1311 Sokak üzerinde yapılacak olan Asfalt Serim Çalışmaları nedeniyle, 874 No.lu İzkent-Şirinyer Aktarma Merkezi hatlarımızda geçici güzergah değişikliğine gidilecektir.

ESHOT SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ ULAŞIMDA KREDİ KARTI KULLANABİLİR MİYİM? Sahip olduğunuz temassız özellikli banka veya kredi kartı ile İzdeniz, Eshot otobüsleri, metro ve tramvay sisteminden kesintisiz yararlanabilirsiniz. Turnike ve araçlarda validatörlerde okuttuğunuz kredi kartınız ile hızla geçiş yapabilirsiniz.