İzmir’de bebeğini köprünün altına gömdü

İZMİR Tire'de, akıllara durgunluk veren bir vahşet 5 yıl aradan sonra tekrar yaşandı. İddiaya göre Hatice D. (34), evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprünün altına gömdü. Hatice D. ve aile fertleri gözaltına alındı. Jandarma köpeğiyle bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Bölgede yapılan ilk aramalarda, gömüldüğü öne sürülen yerde bebeğe ait kordon bağına rastlandı. Ancak henüz bebeğin bedenine ulaşılamadı. Olayın ardından Hatice D. ile birlikte annesi, babası ve bazı yakınları gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmaya devam ettiği öğrenildi.

İLK VAKA DEĞİL

DOĞUMU nerede yaptığı bilinmeyen Hatice D, bundan 5 yıl önce de Tire Salı pazarında satış yaptığı tezgahın altında gizlice şalvarının içine doğum yaptıktan sonra bebeği de şalvarından kopardığı bez parçasına sararak tezgahın altında biriken sebze ve meyve çöplerinin arasına atmıştı. Bir süre sonra bebek ağlaması duyanların dikkati sayesinde çöpler arasından çıkarılan bebek ambulansla hastaneye götürülmesine rağmen kurtarılamamıştı.