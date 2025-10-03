Aliağa’da gemi söküm işçisinin acı sonu

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde Gemi Söküm Bölgesi'nde bu sabah meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, taşeron firmada çalışan 45 yaşındaki Halil İbrahim Uz, söküm için bölgede bulunan bir geminin kaptan köşkünde bulunan keresteleri sökmek üzere gemiye çıktı. Köşke tırmandığı sırada dengesini kaybeden Uz, yaklaşık 5 metre yükseklikten sırt üstü düşerek ağır yaralandı. Talihsiz işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Uz'un ölümü, çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.