Aydın’da bir genci kafasından bıçaklayan cani İzmir’de cinayet işledi

Olay, 13 Temmuz 2025 günü Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız arkadaşının çağırması üzerine mesire alanına gelen A.A., henüz bilinmeyen bir nedenle E.Ç. ve B.S. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kafasından aldığı bıçak darbesi ile yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, şüphelilerden E.Ç. kısa sürede yakalanmış, B.S. ise kayıplara karışmıştı.

27 suç kaydının olduğu B.S.'nin İzmir'e kaçtığı tespit edilmişti. Şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ederken, geçtiğimiz 28 Eylül günü İzmir'in Karabağlar ilçesi Devrim Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmada B.S., Selim Yağız'ı bıçakladı. Boyun ve karın bölgesinden yaralanan Yağız, olay yerinde hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan B.S., gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.