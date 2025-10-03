İzmir sağlık üssü!

İZMİR Ticaret Odası'nda (İZTO) Sağlıkta Küresel Gelişmeler konulu panel düzenlendi. Panele, Ege Fark Yaratanlar Deneği Başkanı Mehmet Aksaç, İzmir Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Bülent Cinel ile İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Ege Fark Yaratanlar Deneği Başkanı Mehmet Aksaç, sağlığın sadece bireysel bir ihtiyaç değil, toplumun refahını ve ekonomik kalkınmasını doğrudan etkileyen stratejik bir alan olduğunu söyledi.

'HEDEFİMİZ İLK 5'

İZMİR'İN sağlık turizmi potansiyeli hakkında bilgi veren İzmir Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Bülent Cinel de son yıllarda zincir hastanelerin gelmesiyle birlikte sağlık turizmindeki ivmenin yukarı tırmandığını anlattı. Dr. Cinel, "İzmir daha önce Türkiye'ye sağlık için gelen turistlerinin yüzde 1'ini alıyordu. Şimdi ise bu oran yüzde 5'e yaklaştı. Umuyorum zincir hastaneler tamamlandığında daha iyi olacak. Türkiye genelinde sağlık turizmi potansiyeli açısından İzmir 8 ile 10'uncu sıralarda geliyor. İlk 5'e girmeyi umuyoruz" dedi. İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç ise "İzmir şehir turizminde önemli bir destinasyon haline geldi" dedi.