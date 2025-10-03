İzmir’de içicilere geçit yok

İzmir'de emniyet güçlerinin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için verdiği mücadele meyvelerini veriyor. Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın uyuşturucu ile mücadeleye karşı başlattığı özel çalışma ile ikinci kez uyuşturucu kullananlara gözaltı işlemi ve haklarında işlem yapıldığı ve bu kişilerin AMATEM'e savcılık kararı ile gönderildiği aktarıldı. Tedavi sonrası yine yakalanan 600'e yakın uyuşturucu kullanıcısı ise polisin sıkı takibi sonrası yakalanarak cezaevine gönderildi.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Savcı Yeldan, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada önemli bir yol katettiklerini belirterek "Bana kimse içiciyim, kurtulamıyorum, diye yakınmasın. Bize 'Kurtulmak istiyorum' diyene kapımız açık. Bataklığı kurutana kadar mücadeleye devam" dedi.