İzmir’de skandal üstüne skandal! Güle oynaya doğuma giden anne ve bebek ölümden döndü

İzmir Karşıyaka'da yaşayan Elif Zandal (29) ve Gökhan Gülçay çifti, 3. çocuklarını kucaklarına almak isterken kabusu yaşadı. Güle oynaya doğuma giden anne ve çocuğu ölümden döndü. Doğum sırasında kırılarak belinin içinde kalan anestezi iğnesi, annenin vücudundan ancak ikinci ameliyatta çıkarılabildi.

BEBEK OKSiJENSiZ KALDI

Deniz bebek ise oksijensiz kaldığı için entübe edildi. 14 gün yoğun bakımda kalan annenin ağzı ve bacağında uyuşukluklar, Deniz bebekte ise kalp sorunları baş gösterdi. Şu an 2.5 aylık olan bebeklerinin gözü ve kulağında hasar kalabileceğini öğrenen çift, İzmir'deki Özel Metropol Hastanesi'nden şikayetçi oldu.