Kış İzmir’e merhaba diyor: sıcaklık 14 dereceye düşecek

METEOROLOJİ'NİN yayınlamış olduğu son hava durumu tahminine göre İzmir bugünden itibaren sağanak yağışın etkisi altında kalacak. İlerleyen günlerde kış mevsimi İzmirlilere kendini daha da hissettirecek, sıcaklıkların 14 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Meteoroloji, kenti etkisi altına alması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı İzmirlilerin dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Son değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde parçalı ve az bulutlu başlayan hava, öğleden itibaren bulutlanarak akşam saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayacak şekilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dönecek.