Buca Belediyesi memurları yeniden eyleme başladı

İzmir'in Buca ilçesinde belediye bünyesinde çalışan memurlar geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. Tüm Bel- Sen İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, belediye önünde bir araya gelen memurlar adına yaptığı açıklamada, "5 aydır alacaklarımızla ilgili olarak defalarca görüşme yaptık, haftalar boyunca mesai harcadık ama sonuç yok" dedi. Her görüşmeden sonra ödeme yapılacağına dair sözler aldıklarını dile getiren Nurcan Hükenek,"Her defasında vaatler yerine getirilmedi. Daha önce de bu alandan defalarca uyarılarımızı yaptık. Bu gün gelinen noktada bütün özverimize ve hafta boyunca yaptığımız görüşmelere rağmen yine verilen sözlerin yerine getirilmediğini görüyoruz" diye konuştu.

MÜCADELE SÜRECEK

Buca Belediyesi yönetiminin 2 Ekim itibarıyla ödeme yapılacağına dair söz verdiğini ancak henüz beklenen ödemenin gelmediğini söyleyen Hükenek, "Belediye çalışanları yine oyalanmış ve yaşadığımız ekonomik kriz görmezden gelinmiştir. Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube, alın terinin, emeğinin ve hakkının takipçisidir. Bugün tutulmayan sözün yarın yerine getirilmesi için mücadelemizi büyüteceğiz. Bizler emeğimizin karşılığını istiyoruz, hakkımız olanı talep ediyoruz. Mücadelemizi haklarımızı alıncaya kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.