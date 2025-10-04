İzmir’in hamsisi dünya sofrasında

İZMİR Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, Ege'de balık sezonunun bereketli geçtiğini belirtip, özellikle hamsiye yoğun talep olduğunu söyledi. Yurt dışında yoğun istenen hamsi, yurt içinden de en çok talebi gören balık oldu. Birçok ilden İzmir'e gelen balıkçılar, kasa kasa aldıkları hamsileri soğuk hava depolu kamyonlarına yükleyip Türkiye'nin birçok iline götürüyor.

KİLOSU 250 TL'DEN BAŞLIYOR

İZMİR Balık Hali'nde hamsinin kilogram fiyatı kalitesine göre 250-300 TL arasında alıcı buluyor. Yoğun talep nedeniyle bazı balıkçılar, ürünü mezatla satıyor. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, "Hava sıcaklığından dolayı balıkçılık Ege'de sürüyor. Enez'den tutun Didim'e kadar alanda balık avcılığı yapılıyor. Türk balıkçılar şu an Ege'de avlanıyor. Ege'de balıkçılık bu sene bereketli geçiyor. Ancak hem yurt içinden hem yurt dışından talep var. Özellikle hamside talebi karşılayamıyoruz. Dünyada en çok kabul gören balık, hamsi. En önemli protein kaynaklarından biri. Şöyle bir gerçek var. Karadeniz'de hamsinin olmaması, iç ve dış piyasadan gelen yoğun talep fiyatların artmasına neden oluyor" deDİ. İhracatta başı çeken ülkeleri sıralayan Çakan, "2025 yılında 2 bin ton civarında hamsi gönderdik. Tutulan balık, talebi karşılayamıyor. Arz talep nedeniyle fiyatı yükseltiyor, İzmir Balık Hali çıkışı hamsinin kilogram fiyatı, 250- 300 TL" diye konuştu.