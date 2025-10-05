Hasta kediler için mama topladılar

KARŞIYAKA Mustafa Reşit Paşa İlkokulu öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenledikleri kampanyada 2 binin üzerinde mama toplayarak sokak hayvanlarına destek oldu. Mustafa Reşit Paşa İlkokulu Hayvanları Koruma Kulübü, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel anlamlı bir proje gerçekleştirdi. Okul genelinde düzenlenen mama toplama yarışmasında, tedavi gören hasta ve yavru kedilere bağışlanmak üzere binlerce mama toplandı. Okulun bağlı olduğu Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki kedi tedavi ve rehabilitasyon biriminde tedavi gören kedilere destek amacıyla düzenlenen kampanyaya 5 gün içinde 21 sınıf katıldı. Öğrenciler, toplamda bin 102 kutu konserve mama, 1354 paket yaş mama ve 20 paket kuru mama topladı.