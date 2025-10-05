İzmir Balçova’daki saldırı sonrası DEAŞ’ın çocukları hedef alan gizli ağı ortaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Balçova'da Salih İşgören Polis Merkezi'ne 8 Eylül'de 16 yaşındaki E.B. tarafından düzenlenen 3 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırının ardında radikal terör örgütü DEAŞ'ın internet üzerinden faaliyet gösteren çift ayaklı ekibi çıktı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, 8 Eylül'de 16 yaşındaki E.B.'nin İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırıyı düzenlemesinin ardından DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahısların faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

DAHA 15 YAŞINDA Milliyet'te yer alan habere göre, İzmir'deki saldırıdan bir gün sonra "yalnız terörist" tarzı eylem arayışında olan ve DEAŞ'a müzahir (yandaş) şahısların kapalı sistem haberleşme programları ile örgüt mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi. 9 Eylül'de A.Y.G. isimli 15 yaşındaki çocuk Ataşehir'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmayla gözaltına alınan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı A.Y.G'nin dijital malzeme ve eşyaları üzerinde yapılan incelemelerde, örgüt yandaşları ile iletişim amacıyla kullandığı kapalı sistem haberleşme programları ve uygulamaları ile şifreleme programlarını (RocketChat, Techhaven, Element) kullandığı tespit edildi. Dijital incelemelerde molotof kokteyli yapımı, patlayıcı madde yapımı, uzun namlulu silah sökme-takma eğitim dosyaları, atış eğitimlerine ait dosyalar ve çok sayıda örgütsel doküman ve görsel malzeme bulunurken A.Y.G. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, polis memuru Hasan Akın ile Ömer Amilağ'ı şehit eden E.B.'nin de 2 çocuk gibi internet üzerinden faaliyet gösteren örgüt yandaşları ile hâlâ aktif olan RocketChat ve Techhaven gibi kapalı devre sohbet odaları ve programları kullandığı da ifade edildi.

'YALNIZ TERÖRİST'

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı istihbarat ekiplerince yürütülen çalışmalarda yine İzmir saldırısından 2 ay önce bu kez Maltepe'de benzer bir saldırının önlendiği ortaya çıktı. DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahısların faaliyetlerinin tespitinde yönelik çalışmalarda, "yalnız terörist" tarzı eylem arayışında olan ve yine kapalı sistem haberleşme programları ile örgüt mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştiren D.R. isimli 14 yaşındaki çocuğun da geçen temmuzda yakalandığı öğrenildi. Türkmenistan uyruklu olan ve ailesi ile Türkiye'de yaşayan D.R'nin dijital eşya ve malzemeleri üzerinde yapılan incelemelerde yine RocketChat, Techhaven, Trueerypt, Vepaerypt isimli kapalı sistem haberleşme program ve uygulamaları kullandığı tespit edildi.