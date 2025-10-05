İzmir'de katliam! 2 çocuk annesi eşini öldürdü

Alınan bilgiye göre, Görece Mahallesi'nde Ahmet G. (48) ile eşi Serpil G. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet G, karısını bıçakladı.