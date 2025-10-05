Tedavisi tamamlanan SMA hastası Defne okuluna kavuştu

İZMİR'DE yaşayan SMA Tip 2 hastası Defne Işıkdere (7), Dubai'de aldığı gen tedavisinden sonra sağlığına kavuşarak ilkokula başladı. Arkadaşlarıyla el ele eğitim hayatına adım atan Defne, azmiyle dikkat çekiyor. İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan Öznur (33)-Murat Işıkdere (39) çiftinin 9 yaşındaki oğlu Rüzgar'ın ardından dünyaya gelen kızları Defne'ye 13 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Dubai'deki tedavinin ardından durumu iyiye giden Defne, bu yıl Sıdıka Abdülgani Güngör İlkokulu'nda birinci sınıfa başladı. Her sabah annesi ve babası tarafından okul bahçesine kadar getirilen Defne'yi arkadaşları karşılıyor.

İHTİYACINI KENDİ KARŞILIYOR

SINIFA kadar arkadaşlarının desteği ile gelen Defne Işıkdere "Okulda harfleri öğreniyorum, arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Okula gidip, gelirken arkadaşlarım tekerlekli sandalyemi sürüyor. Okula başladığım için çok mutluyum" diye konuştu. Öznur Işıkdere (33) ise kızı Defne'in ilacını almadan önce desteksiz oturamadığını ve çok hastalandığını belirtip, "Şimdi yemeğini kendi yiyor, suyunu içiyor. Birçok temel ihtiyacını kendi karşılıyor" diye konuştu. Birçok yardımsever sayesinde 1,8 milyon dolar toplandığını söyleyen Işıkdere, "Okulumuz çok güzel. Arkadaşları o kadar yardımsever ki hemen etrafına koşuyorlar. Defne'ye yardımcı oluyorlar. O konuda hiç gözüm arkada kalmıyor. Yazı yazma konusunda da beklediğimin çok üstünde. Tüm yazdıkları belli oluyor. Defne de okula çok hevesli geliyor" dedi.