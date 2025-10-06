Adı Serpil, hikayesi binlerce kadınla aynı... İki çocuk annesi eşi tarafından öldürüldü!

İzmir'in Menderes ilçesinde iki çocuk annesi Serpil Güral (45), uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası A.G. (48) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün saat 13.30 sıralarında Görece Mahallesi İbni Sina Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. A.G. ve eşi Serpil Güral arasındaki tartışma çıktı. A.G., tartışmanın büyümesi üzerine Serpil Güral'ı bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki çocuk annesi Güral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

UZAKLAŞTIRMA ALDIRMIŞ

Şüpheli koca ise Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Güral'ın geçen 22 Eylül'den itibaren kocası için 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.