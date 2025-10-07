İzmir'de tarihi eser operasyonu! 20 milyon liralık mirasımız kurtarıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir ev ve depoda 2 bin 433 obje ele geçirildi. 20 milyon TL değerindeki eserlerle birlikte 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip sonucunda Karabağlar ilçesinde bir ev ve depoya baskın gerçekleştirildi.



Aramalarda, 2 bin 60 sikke, 68 zolta ve taler, 8 İstiklal Madalyası, 32 yüzük, 17 mühür ile 248 tarihi eser olmak üzere toplam 2 bin 433 obje ele geçirildi.