Çankırı’dan otopark yıkımına tepki geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl önce 'yıkılmalı' dediği ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'güçlendirilebilir' onayı alınca geri adım attığı Çankaya Çok Katlı Otopark ve AVM için yeniden düğmeye bastı. Yıkım kararına ilk tepki süreci başından bu yana takip eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan geldi. Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tespitinin, Koruma Kurulu'nun güçlendirme yönündeki kararının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi protokol onaylarının dikkate alınmadığına dikkat çekti.

"EKONOMİK ENKAZ"

Çankırı, "Sayın Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesini üzülerek bir kez daha kamu yararına aykırı davranmaya yönelik kullandığınıza şahit oluyoruz. Riskliolduğunu yazmışsınız. Oysa ki adı geçen bina 4 Bloktan oluşmakta ve 1 bloğu risksiz olarak raporda tespit edilmiştir" dedi. Çankırı, "Fakat yapı, bu tür imalatlar için en uygun yapılardır. Mevcut yapıya yerinde kolayca ilave edilecek taşıyıcı sistem unsurları ile bina çok rahat güçlendirilebilir. 4 yıldır kendi belediye binasını yapamayan size soruyorum: Geçen 1 yılda bu yapıyla ilgili nasıl bir çalışma yürütüldü? Güçlendirme ve yeniden yapım maliyetleri ne kadar olarak tespit edildi? Yıkım öncesi ve sonrasında hem kentin otopark sorununa hem de binlerce Kemeraltı esnafına hangi alternatif modeli sunacaksınız? İzmir'de kentsel dönüşüm bekleyen binlerce riskli yapı varken, güçlendirilme imkanı olan bu binayı neden yıkmak istiyorsunuz?" sorularını iletti. Çankırı, bu yıkımın 12 bin Kemeraltı esnafı için ekonomik bir enkaz olacağını dile getirdi.