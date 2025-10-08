İzmir’e TOKİ’den iki büyük proje

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir'deki konut projeleri için kolları sıvadı. Şehirdeki artan konut ihtiyacına cevap vermeyi amaçlayan TOKİ, Torbalı ve Güzelbahçe ilçelerinde büyük ölçekli yeni projeler için harekete geçti. Kasım ayı içerisinde her iki proje için de ihaleye çıkılacağı duyuruldu. Torbalı'da 1005, Güzelbahçe'de bin 53 konut yapılması için Kasım ayı içerisinde ihaleye çıkılacak.

İHALE 24 KASIM'DA YAPILACAK

TOKİ Torbalı'nın Yeniköy Mahallesi'nde bin 5 konut, 1 dükkan, 6 dükkanlı ticaret merkezi ve cami inşa edecek. Bunun ihalesi 20 Kasım'da yapılacak. TOKİ Güzelbahçe'nin Mustafa Kemal Paşa Mahallesine bin 53 konut, 20 dükkan ve cami yapacak. İhale ise 24 Kasım'da gerçekleştirilecek. Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı TOKİ projesi, kentsel dönüşüm açısından da büyük önem taşıyor.