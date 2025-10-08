Köpeğe ateş açtı iki kişiyi vurdu

İzmir'in Beydağ ilçesinde Mehmet Özkan (71), kümesteki tavuklarını yediği gerekçesiyle tüfekle köpeğe art arda ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen yaşlı çifte isabet etti. Olayda Adem Irmak (74) yaralanırken, eşi Şenay Irmak (69) hayatını kaybetti.

Olay, Erik Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Özkan sahipsiz bir köpeğin kümesteki tavuklarını yediği gerekçesiyle evinde bulunan tüfeği alarak dışarıya çıktı. Tüfeği sahipsiz köpeğe doğrultan Mehmet Özkan tetiği çekerek tüfeği ateşledi. Bu sırada, tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen Adem Irmak ve eşi Şenay Irmak'a isabet etti. Olayı gören diğer mahalle sakinleri, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Şenay Irmak, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Şenay Irmak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Mehmet Özkan suç aleti ile birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.