İzmir elektrik kesintisi 9 Ekim Perşembe

Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Güneşli
Çamavlu
09:30 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Karaoba
09:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Çiftlik
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
12:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Fatih
09:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Payamlı
09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahar
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Güneş
10:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
9 Eylül
29 Ekim
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bülbüller
11:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
10:00 - 14:00
URLA / İZMİR
İskele