Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 9 Ekim Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede yaşanacak elektrik kesintilerinin detaylarını GDZ Elektrik duyurdu. Peki bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 9 Ekim Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Güneşli
Çamavlu

09:30 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Karaoba

09:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Çiftlik

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

12:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Fatih

09:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Payamlı

09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahar

09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Güneş

10:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
9 Eylül
29 Ekim

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bülbüller

11:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

10:00 - 14:00
URLA / İZMİR
İskele

PLANLI KESİNTİ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

