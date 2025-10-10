Dikili Belediyesi’nden 59 milyonluk satış!

İzmir'in Dikili İlçesinde iki dönemdir belediye başkanlığı yapan CHP'li Adil Kırgöz, bu güne kadar mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda tarla, zeytinlik, arsa ve konut vasıflı taşınmazı deyim yerindeyse haraç mezat sattı. CHP'li Kırgöz'den yeni bir satış haberi daha geldi. Dikili Belediyesi, Kızılçukuru mahallesinde yer alan 79 dönümlük iki arazisini satışa çıkardı. Taşınmazlar için toplamda 59 milyon liralık muhammen bedel belirlendi.

İKİ TARLA İÇİN 59 MİLYON LİRA DEĞER BİÇİLDİ

Dikili Belediyesince verilen ihale ilanına göre Kızılçukuru Mahallesinde yer alan iki taşınmazda tarla vasfında. İhaleye konu taşınmazlardan ilki, Kızılçukur Mahallesi 111 ada 203 parselde bulunuyor. 53 bin 698,44 metrekarelik palamutlu tarla niteliğindeki arazi 40 milyon 300 bin lira muhammen bedelle satışa sunuluyor. İkinci taşınmaz ise yine Kızılçukur Mahallesi 111 ada 215 parselde yer alıyor. 25 bin 435,62 metrekarelik palamutlu tarla için 19 milyon 100 bin lira isteniyor.

KAPALI ZARF USULÜ YAPILACAK

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Katılımcılar tekliflerini kapalı zarflar içinde sunacak, ihale komisyonu zarfları encümen huzurunda açarak değerlendirme yapacak. 30 Ekim'de gerçekleştirilecek satış ihalesinde herhangi bir isteklinin teklif sunmaması halinde ikinci oturum 6 Kasım 2025 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.