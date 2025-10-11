CHP’nin tek kadın ilçe başkanı İzmir’e talip oldu

İzmir CHP'de il başkanlığı seçimi yaklaşırken, kulislerde bu görev için Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra farklı isimlerin de adı geçiyor. 30 ilçe içinde tek kadın ilçe başkanı olan İpek Onbaşıoğlu'nun da adının Genel Merkez'e iletildiği öne sürüldü. Konuyla ilgili Yeni Asır'a konuşan Selçuk İlçe Başkanı Onbaşıoğlu, "2020 yılında 7 ilçe başkanımız kadındı, bugün bir tek ben kaldım. Kadın belediye başkanlarımız, il ve ilçe başkanlığı konusunda hemcinslerine yeterince destek vermiyor. Benim adımın il başkanlığı için geçmesi onur verici fakat görev istenmez. Partim nereye layık görürse taşın altına elimi koyar ve en iyisini yapmaya çalışırım" ifadelerini kullandı. Öte yandan il başkanlığı için Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek'in de adı geçiyor.