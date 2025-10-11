İzmir'de Altın Orman vurgunu! ‘Hayallerimizi çaldılar’

İzmir Bornova'da lansmanı 2016'da sanal gözlüklerle ve şaşalı kokteylerle yapılan ve büyük hayal kırıklığı ile evlerine taşınmayı bekleyen 400'ün üzerinde aile, adliye koridorlarına taşındı.

Proje alanında kat irtifakı tapu kütüklerine tescilli toplam 1223 bağımsız bölüm bulunduğunu ve toplam inşaat alanının 183 bin 203 metre kare olduğunu belirten mağdurlar Altın Orman dosyası hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2025/7022 sayılı soruşturma yürütüldüğünü ve artık bu soruşturmanın bir an önce bitmesini beklediklerini dile getirdi.