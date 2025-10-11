İzmir’de ’kooperatif mağdurları’ isyan etti: Kaderimize terk etmeye devam mı edeceksiniz?

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili açılan, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişinin yargılandığı dava süreci devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar Uzundere Mahallesi'ndeki 32 hektarlık alanda yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, 15 yıldır kentsel dönüşüm beklediklerini belirten hak sahipleri bir araya geldi. Topluluk, 'Özgür Özel, adalet aramaya Uzundere'den başla', '15 yıl oldu adalet Uzundere'ye gelmedi', 'Büyükşehir'e güvendik rezil olduk', 'Kendinize değil vatandaşa hizmet edin' yazılı dövizler taşıdı.

Şantiye alanında açıklama yapan Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, "Görmüş olduğunuz bu alandaki kentsel dönüşüm, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olmasına rağmen, belediye başkanı 2 yıldır bizim sorunlarımızı görmezden gelmektedir. Mağdur olan vatandaşların mağduriyetini bir kenara bırakıldı. Belediye Başkanı, her platformda 'Mağdur olan benim, beni haksız yere eleştiriyorlar artık üzerime gelmeyin' diyor. 'Kusura bakmayın Cemil Tugay. Sizin yapamadığınız, yıktığınız evlerimizle ilgili siz bu işi yapana kadar biz sizi eleştirmek zorundayız' diyoruz. Çünkü muhatabımız sizsiniz. O yüzden algı yaratmayı bırakıp Uzundereli vatandaşların sorunlarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıkmış olduğu evleri, bir an önce tamamlamak zorundasınız. Kamuoyunu yanıltıp zaman kazanmak yerine, bizlerle şeffaf bir şekilde masaya oturmalısınız" dedi.

'KADERİMİZE TERK ETMEYE DEVAM MI EDECEKSİNİZ'

Açıklamasını sürdüren Uslu, "İhaleye ne zaman çıkacaksınız? Yarım kalan inşaatlara ne zaman başlayacaksınız? Hiç başlamadığınız 4'üncü etabın temelini ne zaman atacaksınız? Buradaki problemi çözmek için eylem planınız var mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerle bir olan prestijini düzeltmek için çaba sarf edecek misiniz? Mağdur olan vatandaşların dertleriyle dertlenip problemi çözecek misiniz? Yoksa bizi kaderimize terk etmeye devam mı edeceksiniz? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, billboardlarda yazan sloganı tekrar hatırlatmak istiyoruz. 'Bize çok çalışmak yakışır' diyor. Biz de 'Keşke yakışanı yapabilseniz' diyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz inşaatları çürümeye terekeden Büyükşehir Belediyesi'ne yakışan bir tablo var" ifadelerini kullandı.

Evli ve 2 çocuk babası Adem Tarhan (49) da "Buradan Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz. Hak ettiğimiz evlerimize bir an önce kavuşmak istiyoruz. Prestij projelerini trajediye döndürmeden lütfen sonuçlandırsınlar" dedi.

Açıklamaların ardından vatandaşlar alkışlarla tepkilerini dile getirip dağıldı.