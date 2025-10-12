  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 12 Ekim Pazar

İzmir elektrik kesintisi 12 Ekim Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Birçok ilçede arıza ve çalışma kaynaklı kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte 12 Ekim Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir elektrik kesintisi 12 Ekim Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi bekleniyor? İşte 12 Ekim Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi 12 Ekim Pazar

10:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
B. Hayrettin Paşa
Fatih

10:00 - 14:00
BAYINDIR / İZMİR
Çiftçigediği
Kızılcaova
Karaveliler
Yakapınar

13:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Org. Nafiz Gürman
Yamanlar

09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Pınarköy
Çamköy
Narlıca

İzmir elektrik kesintisi 12 Ekim Pazar

09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

10:00 - 13:00
FOÇA / İZMİR
Ilıpınar
Yeniköy
Kozbeyli

09:00 - 17:00
GAZİEMİR / İZMİR
Binbaşı Reşatbey

İzmir elektrik kesintisi 12 Ekim Pazar

09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel

09:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Yenişehir

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Tekeli Atatürk
Tekeli Fevzi Çakmak

12:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
Günerli

09:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Narlı

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ocaklı
Hürriyet
Büyükavulcuk
Küçükavulcuk
Yolüstü
Zafer

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Büyükkömürcü
Dündarlı
Küçükkömürcü

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Pancar

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA