İzmir elektrik kesintisi 12 Ekim Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi bekleniyor? İşte 12 Ekim Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
B. Hayrettin Paşa
Fatih
10:00 - 14:00
BAYINDIR / İZMİR
Çiftçigediği
Kızılcaova
Karaveliler
Yakapınar
13:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Org. Nafiz Gürman
Yamanlar
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Pınarköy
Çamköy
Narlıca
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
10:00 - 13:00
FOÇA / İZMİR
Ilıpınar
Yeniköy
Kozbeyli
09:00 - 17:00
GAZİEMİR / İZMİR
Binbaşı Reşatbey
09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel
09:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Yenişehir
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Tekeli Atatürk
Tekeli Fevzi Çakmak
12:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
Günerli
09:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Narlı
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ocaklı
Hürriyet
Büyükavulcuk
Küçükavulcuk
Yolüstü
Zafer
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Büyükkömürcü
Dündarlı
Küçükkömürcü
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Pancar