İZSU duyurdu: İzmir'in bu ilçelerinde su kesintisi yaşanacak 12 Ekim Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 12 Ekim Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 12 Ekim Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 12 EKİM PAZAR

BAYRAKLI MANAVKUYU, MANSUROĞLU
12.10.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI ONUR
12.10.2025 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK İSMET PAŞA, LALE, LEVENT, MEHTAP, MİLLET
12.10.2025 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN 29 EKİM, 9 EYLÜL
12.10.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ OCAKLI, YOLÜSTÜ
12.10.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

