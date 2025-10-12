Küçük Defne’nin ilham veren hikayesi

İzmir'in Tire ilçesinde yüzde 90 görme engelli olmasına rağmen Braille alfabesini öğrenerek büyük bir başarıya imza atan 2. sınıf öğrencisi Defne Efe, azmiyle Türkiye'ye örnek oldu. Dünya Kız Çocukları Günü'nde okuluna yapılan özel ziyarette Defne'nin hikâyesi tüm Türkiye'ye umut oldu. Küçük yaşına rağmen öğrenme isteğiyle dikkat çeken Defne, Braille alfabesini kısa sürede öğrenerek derslerinde büyük ilerleme kaydetti. Öğretmenlerinin desteğiyle okuma ve yazma çalışmalarını sürdüren minik öğrenci, azmiyle sınıf arkadaşlarına da ilham veriyor.

TÜRKİYE'NİN GURURU

Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Aydınoğulları İlkokulu'nu ziyaret eden Tire İlçe Milli Eğitim Müdürü Duygu Çevirgen Uzun, Defne ile yakından ilgilendi. Öğrencinin durumu hakkında bilgi alan Uzun, Defne'nin öğrenme azmini takdir ederek, "Defne'nin başarısı yalnız Tire'nin değil, tüm Türkiye'nin gururu. Her çocuğun eşit eğitim hakkına sahip olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Onun gibi azimli çocuklar bizlere umut veriyor" dedi.