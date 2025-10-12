Prof. Dr. Yaşar: Barajlarımız toprak suya doyunca dolacak

İzmir'de eylül sonundan beri etkili olan yağışlara ve planlı su kesintilerine rağmen barajlardaki su seviyesindeki düşüş devam ediyor. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İZSU verilerine göre, kentin içme suyunun büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 3,06'ya düştü. Ürkmez Barajı'nda su seviyesi yüzde 3,33, Balçova Barajı'nda yüzde 3,15, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 48,4'e geriledi. Son 1 haftada İzmir'e güzel yağmur yağdığını söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Yağışlar 43 kilogram olan ekim ortalamasının üzerine çıktı, kent genelinde 50 kilogramı geçti. Çok güzel yağdı ancak barajlar dolmadı. Yağmurlar ancak barajdaki düşüşü yavaşlattı. Barajlar, toprak yağmura doyunca dolacak. Barajlar aralık ayının 15'inden sonra dolar, o tarihe kadar barajdaki su düşmeye devam eder. 2026 yılında iyi yağış olacağını öngörüyorum ama barajı ancak yüzde 20 doldurur" ifadelerini kullandı