SMA’lı Esma’ya nefes ol

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 15 aylık Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Esma Gönültaş'ın gen tedavisinden faydalanabilmesi için açılan bağış kampanyası yüzde 90 seviyesine ulaştı. 14 Ekim'de sona erecek kampanyanın süresi dolmadan kızlarını Dubai'ye tedaviye götürmek istediklerini belirten anne Gülşah Gönültaş, "1 aylıkken Spinraza ilacına başladık. 5 doz uygulandı. Bir kampanyamız var. Yüzde 90 seviyesine ulaştık. Ama artık çevremiz de tükendi. Sizlerden yardım istiyoruz. Kızımın elinden tutun ki ilacına, sağlığına kavuşsun" dedi.

'EVLADIMIZ ACI ÇEKİYOR'

Ailece çok zorlu bir mücadele verdiklerini anlatan Gönültaş, kızının kas kaybına uğramaması için zamanla yarıştıklarını söyledi. Esma'nın güçlü bir bebek olduğunu anlatan anne Gönültaş, "Evladınıza yetememek çok zor. Rabbim de kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Çok çaresiziz. Spinraza ilacını alınca çok ağlıyor. Ben sadece onun gözüne bakabiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Sizlerden yardım istiyorum. Diğer evlatlarım 11 aylıkken yürüdü, Esma 13 aylıkken yürüdü. Yürümesinde biraz aksaklıklar oluyor. Çünkü topuğunda yavaş yavaş sertleşmeler başladı. İlacını daha erken alırsa çabuk iyileşir. Haftanın 3 günü fizyoterapiye gidiyoruz. Evde de egzersiz yapıyoruz ama pek sevmiyor, ağlamaya başlıyor. Ayaklarına bant takılıyor. Yaz aylarında bacakları yara oldu, bantlardan kurtulması lazım. Bant yetersiz kalırsa demir ayakkabıya geçiş yapacağı söylendi. En kısa zamanda kızım ilacına kavuşsun ki bunlara gerek kalmasın" diye konuştu.