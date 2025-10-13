Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 13 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:31 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Kurtuluş
Kültür
10:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Atatürk
Fevzipaşa
Fatih
Sindel
İslamsaray
13:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Adatepe
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Kocaoba
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Esenlik
09:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez
10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Donanmacı
13:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
Yayakent
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Mersinli
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kuvvetli
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Küçükkemerdere