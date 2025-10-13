  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 13 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 13 Ekim Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir elektrik kesintisi 13 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

10:31 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Kurtuluş
Kültür

10:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Atatürk
Fevzipaşa
Fatih
Sindel
İslamsaray

13:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Adatepe

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Kocaoba

10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası

09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Esenlik

09:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez

10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Donanmacı

13:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
Yayakent

09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Mersinli

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kuvvetli

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Küçükkemerdere

