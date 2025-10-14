Ege’de işçi mağduriyeti

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde geriye dönük alacaklarının ödenmemesi üzerine sağlık işçileri, Türkiye Sağlık-İş Sendikası öncülüğünde tam günlük iş bırakma kararı aldı. Dün acil servis ve yoğun bakım birimleri dışında tüm birimlerde iş durduruldu. Toplu iş sözleşmesinin 28 Ağustos'ta imzalandığını hatırlatan Türkiye Sağlık-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Özgür Arslan, aradan yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen işçilerin alacaklarının tamamının ödenmediğini belirtti.

'ALACAKLAR BIRIKTI'

Yaklaşık 10 aylık sürede çalışanların geriye dönük alacaklarının biriktiğini ifade eden Arslan, "Kamuda yaşanan temel sıkıntı şu: Bakanlıklar ve birçok kamu kurumu merkezi bütçeye bağlı olduğu için çalışanlar, geriye dönük haklarının büyük kısmını bakanlık bütçelerinden alabildi. Ancak üniversite hastaneleri döner sermayeye bağlı olduğundan, kurumların kendi kaynakları yetersiz kaldı. Bu nedenle yöneticiler, sorumluluğu Maliye Bakanlığı'na bıraktıklarını, bütçe aktarımı yapılınca işçilere ödeme yapılacağını ifade ettiler. Oysa biz, kamu çerçeve protokolü şartları netleştiğinde, önceki dönem yaşanan benzer sıkıntıların tekrar etmemesi için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini bildirmiştik. Başhekim, genel müdür ve döner sermaye müdürü bu konuda bilgilendirilmişti. Buna rağmen ödemelerin yalnızca cüzi bir kısmı yapıldı."

'GELECEĞİ BELLİ DEĞİL'

Ödemelerle ilgili tarih verilmesi gerektiğini dile getiren Arslan, "Kasım ayı başında tüm ödemeler tek seferde yapılmalıdır. Ancak eylemler başladığında, temsilci ve işçi arkadaşlarımız müdür tarafından çağrıldığında süreci kırmaya yönelik bir tutum sergilendi. Müdür, 'Paranın ne zaman geleceği belli değil, gelirse öderiz.' diyerek ucu açık bir ifade kullandı. Süreci şeffaf biçimde yürütmeye çalışıyoruz ancak işverenin tutumu samimi değil."

'MERKEZİ BÜTÇEYE BAĞLANMALI'

KAMU çalışanları arasında eşitliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Üniversite hastanelerinin döner sermayeye bağlı olması nedeniyle her dönem aynı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu konuda sendika genel merkezimiz yaklaşık 15-20 gün önce Cumhurbaşkanlığı ve Maliye Bakanlığı'na yazı göndererek, üniversite hastanelerinin merkezi bütçeye bağlanması gerektiğini iletti. Bu bizim için son derece önemli çünkü ortada ciddi bir maddi kayıp var. Üyelerimizin hak ettikleri ödemelerin en kısa sürede yapılması için mücadelemizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.