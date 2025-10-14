İzmir’de yaşanan elektrik faciası davasında şok bir gerçek ortaya çıktı: Kör ama gözlemci!

YENİ ASIR EKİBİ ULAŞTI

İZMİR'İN Konak ilçesinde 12 Temmuz 2024'te sağanak yağış sırasında Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay'ın (44) yoldaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği faciayla ilgili dava 10 Ekim'de sonuçlandı. 15 sanığın 8 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldığı davanın karar duruşmasında ortaya çıkan şok detaya ise Yeni Asır ulaştı.

YÜZDE 46 GÖRME KAYBI

FACİAYA neden olan bölgedeki kazıya katılmadan İZSU gözlemcisi olarak onay verdiği tespit edilen Mustafa Atakan'ın görme engelli olduğu ortaya çıktı. 2011 yılında bir iş kazasında sağ gözünü kaybettiği ve yüzde 46 görme kaybı olduğu belirlenen Atakan'ın gözlemcilik statüsünde görev yapmak için herhangi bir teknik donanımı da bulunmadığı öğrenildi.

'İLKOKUL MEZUNUYUM'

İZMİR 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada verdiği ifadede 2006'dan bu yana İZSU'da çalıştığını anlatan Atakan, 2011'de geçirdiği iş kazası sonrasında ise engelli kadrosuna alındığını söyledi. Kazıya katılmadan imza verdiğini itiraf eden Atakan'ın, 'Bu konuda teknik bilginiz var mı?' sorusuna 'İlkokul mezunuyum' cevabı vermesi ise pes dedirtti.