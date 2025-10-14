İzmirli kadınlara dijital geleceğe hazırlık fırsatı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü Dijital Gençlik Merkezi'nde "Kadınlar Dijitalde Güçleniyor Programı"nı başlatıyor. 16-35 yaş arası kadınlara özel program, e-ticaretten dijital pazarlamaya, tasarım odaklı düşünmeden iş modeli oluşturmaya kadar kapsamlı bir içerikle 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 16-35 yaş arası genç kadınlara özel bu 3 günlük ilham dolu yolculuğa katılanlar, fikirlerini hayata geçirmeyi, dijital dünyada fark yaratmayı ve yaratıcılığını güçlendirmeyi öğrenecek. E-ticaretten dijital pazarlamaya, tasarım odaklı düşünmeden iş modeli oluşturmaya kadar dopdolu bir programa başvuru yapmak isteyenler internet adresine girerek başvuruda bulunabiliyor. Tüm etkinlikler 14.00- 17.00 saatleri arasında yapılacak ve katılım ücretsiz olacak.