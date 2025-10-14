Karavan tutkunları İzmir’de buluşuyor

Çiğli AVM, 15-19 Ekim 2025 tarihleri arasında 2. İzmir Karavan ve Tiny House Show'a ev sahipliği yapacak. Alsancak Kongre ve Fuarcılık tarafından İzmir'de ikinci kez düzenlenecek olan İzmir Karavan ve Tiny House Show'da; çekme ve motokaravan ile Tiny House firmaları, doğaseverler ve karavan meraklıları bir araya gelecek. Çekme ve motokaravan ile Tiny House firmalarının en yeni ürünlerini sergileyecekleri Karavan ve Tiny House'de, hem karada hem de suda kullanılan yüzen karavan da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Doğa ile iç içe bir yaşam hayali kuran herkes için İzmir Karavan ve Tiny House Show büyük bir buluşma noktası olacak.

ZİYARET EDİLEBİLECEK

15 Ekim 2025 Çarşamba günü kapılarını 2. Kez açacak olan "İzmir Karavan ve Tiny House Show" 19 Ekim Pazar akşamına kadar devam edecek. Akşam 22.00'ye kadar ziyarete açık olacak olan İzmir Karavan ve Tiny House Show, geniş bir katılımcı kitlesini karavan üreticileri ile buluşturmayı hedefliyor.