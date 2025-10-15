İzmir elektrik kesintisi 15 Ekim Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacak GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İşte 15 Ekim Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
09:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
Onur
09:00 - 17:00
BAYRAKLI
Yamanlar
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Maltepe
09:00 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR
Mutaflar
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç
Kırklar
Belenbaşı
09:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
10:00 - 14:00
FOÇA / İZMİR
Fevzi Çakmak
Fatih
09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Arap Hasan
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı
10:00 - 14:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk
09:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Dündarlı
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı
10:00 - 14:00
MENDERES / İZMİR
Görece Cumhuriyet
Hürriyet
Ata
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Yayla
Emiralem Merkez
Yahşelli
Değirmendere
Göktepe
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamlıca
Çayır
Demirdere
Güney
Hamam
Küçükören
Küre
09:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Camikebir
09:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Şirince
14 Mayıs
Zafer
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Kocaaliler
Sarılar
Çobanköy
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Yeni
Yaka
Hacı İsa