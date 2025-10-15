  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 15 Ekim Çarşamba

İzmir elektrik kesintisi 15 Ekim Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de bugün elektrikler kaçta gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 15 Ekim Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir elektrik kesintisi 15 Ekim Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacak GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İşte 15 Ekim Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi 15 Ekim Çarşamba

09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

09:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
Onur

09:00 - 17:00
BAYRAKLI
Yamanlar

09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Maltepe

09:00 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR
Mutaflar

İzmir elektrik kesintisi 15 Ekim Çarşamba

09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç
Kırklar
Belenbaşı

09:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler

10:00 - 14:00
FOÇA / İZMİR
Fevzi Çakmak
Fatih

09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Arap Hasan

İzmir elektrik kesintisi 15 Ekim Çarşamba

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı

10:00 - 14:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk

09:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Dündarlı

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı

10:00 - 14:00
MENDERES / İZMİR
Görece Cumhuriyet
Hürriyet
Ata

09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Yayla
Emiralem Merkez
Yahşelli
Değirmendere
Göktepe

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamlıca
Çayır
Demirdere
Güney
Hamam
Küçükören
Küre

09:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Camikebir

09:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Şirince
14 Mayıs
Zafer

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Kocaaliler
Sarılar
Çobanköy

09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Yeni
Yaka
Hacı İsa

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA