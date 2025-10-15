İzmir’de evden atılınca ormanda yaşadıkları iddia edilmişti: Sosyal medyada gündem olan olayın gerçeği şaşkına çevirdi...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 4 ve 7 yaşındaki iki küçük çocuklarıyla yaşamlarını sürdüren Aydoğan ve Nazmiye Avcı çifti, iddiaya göre, yaşadıkları evin sahibine ait bazı eşyaların kaybolması üzerine evden çıkarıldı.

ŞAŞKINA ÇEVİREN GERÇEK...

Avcı ailesi "Kendimiz için değil, çocuklarımız için kalacak bir yer istiyoruz" diyerek yardım çağrısında bulundu. Ailenin açıklaması ve görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Olayın gerçeği ise şaşkına çevirdi.

"FOTOĞRAFINIZI ÇEKELİM, VATANDAŞLAR YARDIM EDER"

Anne Nazmiye Avcı'dan alınan beyana göre; eşi Aydoğan Avcı ve iki çocuğuyla birlikte 17 bin TL kira karşılığı Hörü Mutlu'ya ait dairede yaşayan aile evin kira bedelini ödediği halde ev sahibi tarafından evden çıkartılmak istendi.

Nazmiye Avcı, ev sahibi Hörü Mutlu'nun "Sizin fotoğrafınızı çekelim, hayırsever vatandaşlar size yardım eder" şeklindeki ifadeleri sonrası eşi ve çocuklarıyla birlikte ormana götürülerek fotoğraflarının çekildiğini kaydetti.