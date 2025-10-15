İzmir’de iki kişinin öldüğü kaçak elektrik faciasında şoke eden detaylar ortaya çıkıyor: 2 cana 39 milyon!

İZMİR'DE, Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay'ın (44) yoldaki kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği faciayla ilgili dava bitti ama dosyadaki şaşırtıcı gelişmeler ve skandal detaylar bitmiyor. "Kör Ama Gözlemci" gibi trajik bir olayı gün yüzüne çıkaran ve manşetten duyuran Yeni Asır, bu davanın şaşırtıcı başka detaylarına ulaştı. Yargılama sürecinde GDZ Elektrik'in feci olayda can veren iki vatandaşın ailelerine toplam 39 milyon lira ödeme yaptığı ortaya çıktı.

ÖNCE İŞ YAPILDI SONRA İHALE

ÖKTEMAY'IN ailesine mahkemenin belirlediği 2 milyon yerine 14 milyon lira, Deniz'in ailesine ise mahkemece belirlenen 7 milyon yerine 25 milyon lira ödendiği öğrenildi. Parayı alan Öktemay'ın ailesi davadan çekilirken, Deniz'in ailesi davadan vazgeçmedi. Dosyada çarpıcı noktalar bununla da kalmadı. Mahkeme kayıtlarından söz konusu şirketin önce işi yapıp sonra ihaleyi aldığı öğrenildi. Ayrıca döşenen boruların şartnamede yazılan ölçülerde ve derinlikte olmadığı da vurgulandı.