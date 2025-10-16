Çerçioğlu’na dev projeler için 1.1 milyarlık kredi

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yeni Dörtyol Kavşağı, Şehir Hastanesi bağlantı yolu ve köy yollarının asfaltlanması gibi kritik projeler için İller Bankası'ndan 1 milyar 100 milyon lira kredi çekme yetkisi için belediye meclisinden onay aldı.

"BORÇ YİĞİDİN KAMÇISIDIR"

AYDIN Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı oturumunda, kent için hayati önem taşıyan projelerin finansmanı gündeme geldi. Eylül ayı meclis toplantısında CHP Grubu, ilgili maddelerin meclis gündemine alınarak komisyonlara havalesine hayır oyu kullanmıştı. Ancak komisyonlarda görüşülerek Meclise getirilen maddeler arasında yer alan Yeni Dörtyol Kavşağı Projesi, Aydın Şehir Hastanesi'nin yol ve kavşak kamulaştırması, ayrıca kırsal mahalle yollarının asfaltlanması amacıyla İller Bankası'ndan 1 milyar 100 milyon lira tutarında kredi kullanılması teklifi oylandı. Kredi talebi, mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. Borçlanmaya ilişkin yapılan eleştirilere karşılık veren Özlem Çerçioğlu, "Borç yiğidin kamçısıdır, bu zamana kadar Aydın BŞB olarak İller Bankası'ndan hep borç aldık, hep de ödedik. Yine borç alacağız, yine borcumuzu ödeyeceğiz" dedi. Öte yandan, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, beraberindeki heyetle birlikte Ankara'da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek Aydın'ın sağlık yatırımlarını ve Aydın Şehir Hastanesi'ni görüştü. Savaş, Aydın Şehir Hastanesiyle ilgili verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Sayın Bakanımıza ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür ederim" dedi.